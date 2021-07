È morto Donald Rumsfeld, l’ex segretario alla Difesa di George W. Bush (Di giovedì 1 luglio 2021) l’ex segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Donald Rumsfeld, è morto ieri sera 30 giugno. Aveva 88 anni. Ne ha dato notizia la famiglia che ha rilasciato un comunicato apparso sui social. “È con profonda tristezza che condividiamo la notizia della scomparsa di Donald Rumsfeld, statista americano e marito devoto, padre, nonno e bisnonno – è scritto nella nota pubblicata sull’account Twitter ufficiale @RumsfeldOffice – A 88 anni, era circondato dalla famiglia nella sua amata Taos, nel New Mexico“. “Una ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 1 luglio 2021)degli Stati Uniti,, èieri sera 30 giugno. Aveva 88 anni. Ne ha dato notizia la famiglia che ha rilasciato un comunicato apparso sui social. “È con profonda tristezza che condividiamo la notizia della scomparsa di, statista americano e marito devoto, padre, nonno e bisnonno – è scritto nella nota pubblicata sull’account Twitter ufficiale @Office – A 88 anni, era circondato dfamiglia nella sua amata Taos, nel New Mexico“. “Una ...

