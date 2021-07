È morto Donald Rumsfeld | ex segretario alla Difesa americano

(Di giovedì 1 luglio 2021) L'ex capo del Pentagono nell’Amministrazione Bush,, èquesta notte, a 88 anni. Ne ha dato notizia la famiglia: "È con profonda tristezza che condividiamo la notizia della scomparsa di, statistae marito devoto, padre, nonno e bisnonno. A 88 anni, era circondato dfamiglia nella sua amata Taos, nel New Mexico". "La storia - si legge nella nota diffusa dai familiari - potrebbe ricordarlo per i suoi straordinari risultati in oltre sei decenni di servizio pubblico, ma per coloro che lo hanno conosciuto meglio e le cui vite ...

Advertising

repubblica : ?? Stati Uniti, e' morto Donald Rumsfeld. Come segretario alla Difesa dell'amministrazione di George W. Bush fu arte… - Corriere : Morto a 88 anni Donald Rumsfeld, l’ex segretario della Difesa Usa - ilpost : È morto Donald Rumsfeld, ex segretario della Difesa degli Stati Uniti - DiplomaziaTW : Morto Donald Rumsfeld, il teorico mai pentito della guerra preventiva di Bush - BinaryOptionEU : RT 'E' morto #DonaldRumsfeld, l'ex segretario alla Difesa #Usa aveva 88 anni. -

Ultime Notizie dalla rete : morto Donald

Spread the love Aveva 88 anni Antonio Lamorte ? 30 Giugno 2021 Èa 88 anni l'ex segretario alla Difesa degli Stati UnitiRumsfeld . A farlo sapere la famiglia in una nota pubblicata sul profilo Twitter ufficiale dello stesso politico. "È con profonda ...L'ex segretario alla Difesa degli Stati UnitiRumsfeld èall'età di 88 anni. Ne ha dato notizia la famiglia in un comunicato diffuso anche su Twitter. Rumsfeld era stato uno dei principali artefici dell'invasione americana dell'Iraq ...Aveva 88 anni. Era il capo del Pentagono nell’Amministrazione Bush, il falco più rapace dopo l'11 settembre. Fu lui a gestire nel 2003 l’invasione dell’Iraq ...Rumsfeld è stato prima segretario alla Difesa per Gerald Ford e poi per George W. Bush, presiedendo di fatto alle strategie dell’America durante la ...