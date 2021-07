È legittima la sospensione del lavoratore che rifiuta la mascherina

(Di giovedì 1 luglio 2021) AGI – Èladi unchedi prestare le sue mansioni con la. Lo ha stabilito il giudice del Tribunale di Venezia Barbara Bortot in una sentenza del 4 giugno scorso resa nota dallo Studio Cataldi. L'uomo, operatore ecologico, era stato sospeso per tre giorni per essersi presentato il 24 agosto 2020 durante la riunione della ‘Divisione Servizi Cimiteriali' senza la ‘chirurgica' distribuita dall'azienda invocando “non meglio precisati principi costituzionali”. Gli viene contestato anche di avere istigato gli altri lavoratori a seguire il suo esempio. “Nella ...

È legittima la sospensione comminata a un lavoratore, perché si era rifiutato di prestare le sue mansioni con la mascherina. Lo ha stabilito il giudice del Tribunale di Venezia Barbara Bortot in una s ...