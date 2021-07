Dylan Dog omaggia Vasco Rossi con tre speciali: è uscito il primo ispirato a Sally (Di giovedì 1 luglio 2021) Dylan Dog omaggia Vasco Rossi. L'inedita collaborazione tra uno degli artisti italiani più amati di sempre e Sergio Bonelli Editore, dopo l'annuncio, è finalmente arrivata in edicola con tre episodi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 1 luglio 2021)Dog. L'inedita collaborazione tra uno degli artisti italiani più amati di sempre e Sergio Bonelli Editore, dopo l'annuncio, è finalmente arrivata in edicola con tre episodi ...

Advertising

vivisantoro77 : Dylan Dog, Vasco e Paola Barbato. Cosa chiedere di più? #Sally ?@Bonelli_Editore? - zazoomblog : Arriva “Sally”: il primo episodio della serie di Dylan Dog che omaggia Vasco Rossi - #Arriva #“Sally”: #primo… - heldatassi : @Dylan_Dog_23 Sempre, ma dato che se fosse per me vivrei in Grecia, almeno scelgo una destinazione più esotica. - Dylan_Dog_23 : @demotivatrice10 Se @Dio fosse stato svedese saremmo stati fatti così! - Dylan_Dog_23 : @heldatassi Avrei detto.. Hellas! ?? -