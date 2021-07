Dying Light 2 si mostra in un nuovo imperdibile trailer gameplay

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 1 luglio 2021) Techland oggi ha pubblicato il secondo episodio di2 Know (D2K), una serie web originale che ti fa immergere nel mondo di2 Stay Human. In questo episodio è stato presentato undel, in cui i giocatori hanno potuto osservare gli infetti più da vicino, per poi andare dietro le quinte del mocap e del sound design. Techland, inoltre, ha svelato la collaborazione con il padre del parkour, David Belle, che ha partecipato attivamente alla creazione di2 Stay Human prestando il suo talento a uno dei personaggi ...