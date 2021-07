Due nuovi orti didattici a Scanzorosciate per il prossimo anno scolastico (Di giovedì 1 luglio 2021) È ormai pronto il primo ciclo di raccolto degli orti didattici realizzati dagli studenti del primo anno del Corso di Formazione Professionale indirizzo agricolo dell’Ente di Formazione Professionale Sacra Famiglia installati nei giardini degli edifici scolastici del nido e dell’infanzia di Negrone e Tribulina. Il progetto, fortemente voluto dal Comune di Scanzorosciate, finanziato grazie ai fondi ottenuti dalla partecipazione al bando FIEB, Fondazione Istituti Educativi di Bergamo, ha visto in azione in modo sinergico più professionalità e operatività. Da un lato in primo piano troviamo vigile e attiva l’alta ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 1 luglio 2021) È ormai pronto il primo ciclo di raccolto deglirealizzati dagli studenti del primodel Corso di Formazione Professionale indirizzo agricolo dell’Ente di Formazione Professionale Sacra Famiglia installati nei giardini degli edifici scolastici del nido e dell’infanzia di Negrone e Tribulina. Il progetto, fortemente voluto dal Comune di, finanziato grazie ai fondi ottenuti dalla partecipazione al bando FIEB, Fondazione Istituti Educativi di Bergamo, ha visto in azione in modo sinergico più professionalità e operatività. Da un lato in primo piano troviamo vigile e attiva l’alta ...

