Ducati presenta la MG–20 | la e-bike pieghevole e leggerissima

(Di giovedì 1 luglio 2021)è già tra i produttori principali in Italia di veicoli per la mobilità elettrica. Orala MG-20, una e-con telaio in magnesioLa nuova e-MG-20 firmatadella linea Urban e-mobility è pronta a viaggiare in velocità. Con telaio in magnesio è infatti più leggera e maneggevole. Con L'articolo proviene da Consumatore.com.

Bruno Allevi

Ducati vuole dominare anche il segmento urban mobility con la nuova e-bike Mg-20 con telaio in magnesio e 50 km di autonomia.Entra a far parte della linea Ducati Urban e-Mobility la nuova bici pieghevole MG-20 con telaio, forcella e cerchi in magnesio. In vendita da luglio 2021. Foto, caratteristiche e prezzo ...