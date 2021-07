Draghi stoppa il Cashback | misura onerosa e che favorisce i ricchi

Leggi su agi

(Di giovedì 1 luglio 2021) AGI - Il governo ha 'to' ilritenendola unatroppo '' e chele categorie e le aree del Paese più ricche. Per il presidente del Consiglio Mario"larischia perciò di accentuare la sperequazione tra i redditi, favorendo le famiglie più ricche, con una propensione al consumo presumibilmente più bassa, determinando un effetto moltiplicativo sul Pil non sufficientemente significativo a fronte del costo della". Ieri i pentastellati sono insorti contro il 'blocco' di sei mesi, confermato dal premier ...