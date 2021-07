Dotto | Rosetti | ci sei o ci fai? Dopo l’inglese Taylor scegli come arbitro un connazionale di Ceferin?

(Di giovedì 1 luglio 2021) Sul Corriere dello Sport, Giancarlodefinisce “perversa” la scelta dell’sloveno Vincic per Belgio-Italia. Perversa perché l’è undie perché vienela designazione di un inglese,, per Italia-Austria.le polemiche Draghi-Johnson-per la finale a Londra, sembra quasi fatto apposta. “aver seminato dubbi pruriginosi e francamente evitabili con la designazione delAnthonyper Italia-Austria, replica ...

Advertising

capuanogio : Dotto sul #CorSport: #Rosetti si ripete e dopo l'inglese Taylor assegna all'#Italia un arbitro sloveno, connazional… - napolista : Sul CorSport. Il presidente Uefa ha giurato vendetta ai potentati del calcio italiano ed è amico di Boris Johnson.… -

Ultime Notizie dalla rete : Dotto Rosetti

IlNapolista

Lo ribadisce una sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno. Per il Giudice: l’ASO non può usare apparecchi RX, quindi non deve seguire corsi di radioprotezione Gli ASO devono essere informati sui rischi ...Gli ASO devono essere informati sui rischi legati alla radioprotezione sul lavoro perché vi si possano sottrarre ma non sono soggetti che devono sottoporsi alla formazione prevista dal decreto sulla R ...