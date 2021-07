Doppio jack per le cuffie addio: United Airlines lancia il Bluetooth a bordo dei suoi nuovi aeromobili (Di giovedì 1 luglio 2021) Sembrerà strano ma una tecnologia ormai decennale e collaudata come il Bluetooth non era mai arrivata sugli aeroplani, ora ci pensa United Airlines a utilizzarla su alcuni suoi nuovi aeromobili 737 e A321. ... Leggi su dday (Di giovedì 1 luglio 2021) Sembrerà strano ma una tecnologia ormai decennale e collaudata come ilnon era mai arrivata sugli aeroplani, ora ci pensaa utilizzarla su alcuni737 e A321. ...

