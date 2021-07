Advertising

iconanews : Dopo il delitto il vocale a un'amica, 'ho ucciso Chiara' - mrcllznn : Dopo il delitto il vocale a un'amica, 'ho ucciso Chiara' - horottoilvetro : RT @Ansa_ER: Dopo il delitto il vocale a un'amica, 'ho ucciso Chiara'. Gip, 'messaggi dal tenore inequivoco' #ANSA - Ansa_ER : Dopo il delitto il vocale a un'amica, 'ho ucciso Chiara'. Gip, 'messaggi dal tenore inequivoco' #ANSA - Radio1Rai : ??L'omicidio di #ChiaraGualzetti Dopo il delitto - ha aggiunto il Gip del Tribunale per i Minorenni #LuigiMartello… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo delitto

Agenzia ANSA

Convalidato il fermo e disposta la custodia in carcere per il ragazzo ritenuto essere il colpevole della morte di Chiara Gualzetti. Il Gip: 'Indagato appare capace di intendere e volere'. L'avvocato ......di resipiscenza quasi emergono dal tenore dei messaggi vocali inviati ad un'amica subitoi ... Undi estrema violenza, in cui emerge "la inconsistenza delle motivazioni e comunque la assenza ...Il 16enne fermato per l’omicidio dell’amica e coetanea Chiara Gualzetti, uccisa a coltellate domenica mattina a Monteveglio (Bologna), non ha mostrato segni di pentimento: deve restare in carcere “att ...Il gip ha convalidato il fermo del 16enne colpevole della morte di Chiara Gualzetti per i gravi indizi a carico; si trova ora nel carcere minorile ...