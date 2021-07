Donato busto di Ian Greenlees alla Fondazione Montaigne

(Di giovedì 1 luglio 2021) La presidenza dellaCulturale Michel deha ricevuto in dono dal signor Massimo Romanini, antiquario di Camaiore, un ritratto in bronzo raffigurante Ian, il raffinato ...

Ilin bronzoalla Fondazione Montaigne, opera fino ad oggi sconosciuta di Nino Franchina, sarà conservato all'interno della struttura dove è custodito il Fondo Librario Greenlees. Il ...Il Picasso rubato era la 'Testa di donna', unfemminile cubista che il pittore spagnolo avevaalla Grecia nel 1949 con una dedica 'in omaggio al popolo greco' per la sua resistenza alle ...Per il furto dei Mondrian e Picasso della galleria d'arte di Atene la Polizia ha arrestato un uomo coinvolto nel trafugamento delle opere.Due quadri, uno di Picasso e l'altro di Mondrian, sono stati recuperati dalla polizia greca a nove anni di distanza dal loro furto. Si tratta di "Testa di donna", un busto femminile cubista donato da ...