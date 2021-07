Doccia fredda per il rimborso del Cashback di Stato, attesa anche di mesi (Di giovedì 1 luglio 2021) C’è davvero una brutta notizia da commentare oggi 1 luglio che riguarda il rimborso del Cashback di Stato: quest’ultimo dovrebbe arrivare decisamente in ritardo rispetto a quanto pianificato in un primo momento. Nei giorni scorsi, sulle pagine di OM, era stata riportata la nota della Consap in cui si indicava il limite massimo di fine agosto per l’erogazione delle somme spettanti ai partecipanti all’iniziativa. Nell’ultimo DL del Governo Draghi firmato in queste ore, vengono fuori importantissime indicazioni sui tempi e la prossima gestione dell’intero programma. Stop al Cashback per 6 mesi Come pure ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 luglio 2021) C’è davvero una brutta notizia da commentare oggi 1 luglio che riguarda ildeldi: quest’ultimo dovrebbe arrivare decisamente in ritardo rispetto a quanto pianificato in un primo momento. Nei giorni scorsi, sulle pagine di OM, era stata riportata la nota della Consap in cui si indicava il limite massimo di fine agosto per l’erogazione delle somme spettanti ai partecipanti all’iniziativa. Nell’ultimo DL del Governo Draghi firmato in queste ore, vengono fuori importantissime indicazioni sui tempi e la prossima gestione dell’intero programma. Stop alper 6Come pure ...

Advertising

wordweb81 : Doccia fredda per il rimborso del #Cashback di Stato, attesa anche di mesi - Aaronn31 : L’ordine del presidente impedisce investimenti degli Stati Uniti nel settore militare-industriale cinese, così come… - ToxMagato : @lucianonobili @ItaliaViva @tg2rai Il caldo fa brutti scherzi, delirio per esempio..fatti una doccia fredda! - fatequalcosa : RT @GuidoDeMartini: ?? VARIANTE DELTA: È MEDAGLIA D’ORO NEL SALTO DA UNA PERSONA ALL’ALTRA ??Niente parole né starnuti, ma i due non indossav… - ackrmwvn : non mi fido di chi fa la doccia fredda d'estate -