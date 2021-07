Doc – Nelle tue mani | le anticipazioni trama della seconda puntata

Leggi su tpi

(Di giovedì 1 luglio 2021) Doc –tue: laStasera, giovedì 1 luglio 2021, su Rai 1 alle ore 21,25 va in onda in replica ladi Doc –tue, la fiction con Luca Argentero nei panni del dottor Fanti (storia vera di Pierdante Piccioni). Ma vediamo cosa succederà stasera. Nel primo episodioAndrea (Luca Argentero) torna in reparto come aiutante degli specializzandi, che fino a poche ...