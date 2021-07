DL Fondone è legge | le misure che accompagnano il PNRR

Leggi su leggioggi

(Di giovedì 1 luglio 2021) Si è concluso alla Camera dei Deputati l’iter di conversione indel Decreto-6 maggio 2021, n. 59, il cd. “DL” che fornisce le prime indicazioni sul Fondo Complementare al, ovvero quel fondo creato per finanziare tutti quei progetti che per la loro natura non potevano rientrare nel Recovery Plan. Il Fondo prevede investimenti per 30 miliardi e 622 milioni di euro che serviranno a finanziare progetti dal 2021 al 2026. Il Dl 59/2021, all’articolo 1, elenca tutte leche verranno intraprese con i finanziamenti del Fondo, all’interno del Piano nazionale per gli investimenti ...