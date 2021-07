Disponibili i TV MiniLED di LG Tutti i prezzi italiani

(Di giovedì 1 luglio 2021) LG Italia annuncia l'arrivo sul nostro mercato della gamma di TV QNEDcon modelli sia con risoluzione 4K che 8K. Entro l'11 luglio per chi ordina un nuovo TV c'è anche una soundbar Dolby Atmos in omaggio. ...

Advertising

Digital_Day : Non solo OLED. I TV MiniLED di LG arrivano in Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Disponibili MiniLED

DDay.it - Digital Day

LG sostiene che il blu dei, abbinato al verde dei Quantum Dot e al rosso dei NanoCell+ (... 6.999 euro QNED96 8K Subito al di sotto della serie QNED99 troviamo i QNED96,nei tagli ...... tutti televisori della nuova gamma Neo QLED con retroilluminazione a. A scanso di equivoci,... ma ci torneremo sicuramente sopra quando sarannoi campioni per nostre prove ...AMD ha reso disponibili i nuovi driver Radeon PRO Software for Enterprise 21.Q2 per le schede video destinate alle workstation. Prestazioni migliori e ottimizzazioni si uniscono al supporto per la nuo ...Il particolare optional comprende la fornitura del Gear Tunnel, ovvero il vano porta oggetti con carrello estraibile posto tra il pianale di carico e la cabina, i due moduli cucina Camp Kitchen ed il ...