Disney+ | film e serie anche Star in uscita a luglio 2021

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 1 luglio 2021)su Disney + spacca, letteralmente: soprattutto perché è il mese in cui finalmente approda online (così come in sala) Black Widow. IlMarvel con Scarlett Johansson nei panni di Natascia Romanoff aka Vedova Nera arriva al cinema il 7e poi sulla piattaforma streaming, come ha fatto Cruella a maggio - e come, sempre a, faràJungle Cruise. Ma non c'è solo, perché ormai da mesi sulla piattaforma c'èil canale, che convoglia tanti contenuti, tratv, perfette per ...