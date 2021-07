Diritti TV, Mediaset si aggiudica Coppa Italia e Supercoppa: superata l'offerta della Rai (Di giovedì 1 luglio 2021) Dalla prossima stagione Coppa Italia e SuperCoppa saranno trasmesse su Mediaset. Lo ha deciso oggi l'assemblea di Lega. La società del gruppo Fininvest ha offerto 48,2 milioni di euro in media a stagione per aggiudicarsi i Diritti TV di entrambe le competizioni. Battuta l'offerta della RAI, che manterrà invece solo i Diritti tv radiofonici per 400mila euro a stagione. Complessivamente, quindi, la Serie A incasserà 48,6 milioni in media annui. Lo riporta Calcio e Finanza. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 1 luglio 2021) Dalla prossima stagionee Supersaranno trasmesse su. Lo ha deciso oggi l'assemblea di Lega. La società del gruppo Fininvest ha offerto 48,2 milioni di euro in media a stagione perrsi iTV di entrambe le competizioni. Battuta l'RAI, che manterrà invece solo itv radiofonici per 400mila euro a stagione. Complessivamente, quindi, la Serie A incasserà 48,6 milioni in media annui. Lo riporta Calcio e Finanza.

