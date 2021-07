Diritti tv, Mediaset si aggiudica a sorpresa Coppa Italia e Supercoppa (Di giovedì 1 luglio 2021) La Coppa Italia sarà trasmessa su Mediaset: l'assemblea della Lega Serie A in corso oggi ha assegnato Diritti tv per il prossimo triennio della Coppa Italia e della SuperCoppa alla tv del biscione, ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 luglio 2021) Lasarà trasmessa su: l'assemblea della Lega Serie A in corso oggi ha assegnatotv per il prossimo triennio dellae della Superalla tv del biscione, ...

