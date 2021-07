Diritti tv: Lega serie A assegna la Coppa Italia a Mediaset (Di giovedì 1 luglio 2021) La Coppa Italia sarà trasmessa su Mediaset: l'assemblea della Lega serie A in corso ha assegnato infatti i Diritti tv per il prossimo triennio della Coppa Italia e della SuperCoppa alla tv del ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 1 luglio 2021) Lasarà trasmessa su: l'assemblea dellaA in corso hato infatti itv per il prossimo triennio dellae della Superalla tv del ...

