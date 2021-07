Diritti tv | la Coppa Italia 2021-2024 se la aggiudica Mediaset

(Di giovedì 1 luglio 2021) Itv del prossimo triennio dellasono andati a: superata la concorrenza di Rai e Sky Sport Come riporta Calcio e Finanza, èad uscire vincitrice della corsa aidellaper il triennio. Secondo quanto riporta la testata, il gruppo di Pier Silvio Berlusconi l’avrebbe spuntata con un’offerta di 48.2 milioni. Il sito aggiunge che: «si tratta del +27% rispetto al ciclo precedente, con valore più che raddoppiato rispetto a due cicli fa (35 milioni per il ...

Commenta per primo Mediaset si è aggiudicata itelevisivi dellaItalia e della Supercoppa italiana per le prossime tre stagioni: secondo quanto riportato da Calcio e Finanza , il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi avrebbe ...Svolta neitelevisivi dellaItalia e della Supercoppa italiana . Ad aggiudicarsi l'esclusiva, per il prossimo triennio, è stata Mediaset , che bonificherà nelle casse della Lega Serie A una cifra ...Diritti Tv Coppa Italia, il cambio è storico. Addio alla Rai che darà più la possibilità di vedere le gare in chiaro. Ecco chi le trasmetterà ...Mediaset si è aggiudicata i diritti televisivi della Coppa Italia per le prossime tre stagioni. Lo scrive Calcio e Finanza, che aggiunge che il gruppo guidato da Pier ...