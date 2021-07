Diritti TV, Coppa Italia e Supercoppa Italiana per i prossimi 3 anni su Mediaset: battuta la Rai (Di giovedì 1 luglio 2021) Coppa Italia e SuperCoppa Italiana passano a Mediaset Sono stati assegnati i Diritti TV della Coppa Italia e della SuperCoppa Italiana per i prossimi 3 anni. Ad aggiudicarsi il pacchetto è stata Mediaset che ha battuto la concorrenza della Rai. La TV del biscione, che ha offerto 48,2 milioni di euro in media a stagione, superando così la proposta della Rai, che manterrà invece solo i Diritti tv radiofonici per 400mila euro a stagione. http ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 1 luglio 2021)e Superna passano aSono stati assegnati iTV dellae della Superna per i. Ad aggiudicarsi il pacchetto è statache ha battuto la concorrenza della Rai. La TV del biscione, che ha offerto 48,2 milioni di euro in media a stagione, superando così la proposta della Rai, che manterrà invece solo itv radiofonici per 400mila euro a stagione. http ...

Advertising

GoalItalia : Mediaset si prende la Coppa Italia ?? Acquistati i diritti tv 2021-2024 ?? [?? Calcio e Finanza] - LuigiTironel7 : RT @forumJuventus: Diritti tv, Mediaset si aggiudica Coppa Italia e Supercoppa ??? - emamarro : RT @rtl1025: ?? #CoppaItalia sarà trasmessa su Mediaset: assemblea #LegaSerieA in corso ha assegnato diritti tv per prossimo triennio Coppa… - forumJuventus : Diritti tv, Mediaset si aggiudica Coppa Italia e Supercoppa ??? - emamarro : RT @CalcioFinanza: Svolta, Mediaset conquista i diritti tv della Coppa Italia per le prossime tre stagioni -