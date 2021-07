Direttore finanziario società Trump si consegna autorità Ny (Di giovedì 1 luglio 2021) Allen Weisselberg, il Direttore finanziario della Trump Organization, si è consegnato alle autorità di New York nell'ambito nell'attesa incriminazione per evasione delle tasse. Le accuse precise nei ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 luglio 2021) Allen Weisselberg, ildellaOrganization, si èto alledi New York nell'ambito nell'attesa incriminazione per evasione delle tasse. Le accuse precise nei ...

