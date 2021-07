DIRETTA Tour de France 2021 LIVE: nuova opportunità per i velocisti. Cavendish e Merlier i favoriti (Di giovedì 1 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 13.30 Attenzione anche a Nacer Bouhanni oggi, il quale sta andando decisamente forte in questi primi giorni. 13.25 La frazione inizierà tra trenta minuti. 13.20 Per quanto concerne gli azzurri, oggi occhi puntati su Sonny Colbrelli. 13.15 Per quanto riguarda l’Alpecin-Fenix, è stato annunciato che, oggi, la volata la farà Tim Merlier e Jasper Philipsen sarà il suo ultimo uomo. 13.10 Wout Van Aert ha annunciato ieri che, oggi, si butterà nella volata anche lui. 13.05 La tappa odierna presenta un profilo perfetto per le ruote ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE13.30 Attenzione anche a Nacer Bouhanni oggi, il quale sta andando decisamente forte in questi primi giorni. 13.25 La frazione inizierà tra trenta minuti. 13.20 Per quanto concerne gli azzurri, oggi occhi puntati su Sonny Colbrelli. 13.15 Per quanto riguarda l’Alpecin-Fenix, è stato annunciato che, oggi, la volata la farà Time Jasper Philipsen sarà il suo ultimo uomo. 13.10 Wout Van Aert ha annunciato ieri che, oggi, si butterà nella volata anche lui. 13.05 La tappa odierna presenta un profilo perfetto per le ruote ...

