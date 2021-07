DIRETTA Tour de France 2021 LIVE: i due fuggitivi si trovano nella morsa del gruppo (Di giovedì 1 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 16.33 A 43 chilometri dal traguardo il vantaggio di Van Avermaet e Kluge è soltanto di 35?. 16.30 Nel frattempo andiamo a rivedere lo sprint dei velocisti del gruppo al TV di Lucay-le-Male, con la ‘vittoria’ di Sonny Colbrelli: @MarkCavendish tries to extend his lead in the green jersey classification but he is beaten by Colbrelli, Philipsen and Matthews. Mark Cavendish cherche à augmenter son avance au classement du maillot vert mais il est battu.#TDF2021 pic.twitter.com/Me1l8RQw1H — ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE16.33 A 43 chilometri dal traguardo il vantaggio di Van Avermaet e Kluge è soltanto di 35?. 16.30 Nel frattempo andiamo a rivedere lo sprint dei velocisti delal TV di Lucay-le-Male, con la ‘vittoria’ di Sonny Colbrelli: @MarkCavendish tries to extend his lead in the green jersey classification but he is beaten by Colbrelli, Philipsen and Matthews. Mark Cavendish cherche à augmenter son avance au classement du maillot vert mais il est battu.#TDFpic.twitter.com/Me1l8RQw1H — ...

NekOfficial : Sono pronto per incontrarvi finalmente in tour… Stasera intorno alle 18 in diretta su Instagram vi darò un assaggio… - Mistakenness : Il grande Magrini ha elogiato il Tour De Fans @DjChiamaItalia oggi nella diretta del tour. - MIRTILLAway : RT @rtl1025: ?? @frankgabbani è nostro ospite in #TheFlight: 'Sto scrivendo il nuovo album, ma questa estate preferisco fermarmi un po'. Poi… - rtl1025 : ?? @frankgabbani è nostro ospite in #TheFlight: 'Sto scrivendo il nuovo album, ma questa estate preferisco fermarmi… - tuttobiciweb_it : Segui con noi la 6a tappa del #TdF2021 - LIVE in corso ?? -