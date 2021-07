DIRETTA Tour de France 2021 LIVE: i corridori sono partiti da Tours (Di giovedì 1 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 14.14 Questi i nomi dei fuggitivi: Greg Van Avermaet (AG2R), Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix), Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step), Toms Skujins (Trek-Segafredo), Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Soren Kragh Andersen (DSM), Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) e Georg Zimmermann (Intermarché). Anthony Turgis (Total Direct Energie) sta provando a rientrare. La Groupama-FDJ cerca di chiudere subito poiché questo è un tentativo pericoloso. 14.12 Stanno provando ad attaccare uomini importanti come Asgreen, Van Avermaet e Rickaert. 14.10 C’è un po’ di ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE14.14 Questi i nomi dei fuggitivi: Greg Van Avermaet (AG2R), Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix), Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step), Toms Skujins (Trek-Segafredo), Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Soren Kragh Andersen (DSM), Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) e Georg Zimmermann (Intermarché). Anthony Turgis (Total Direct Energie) sta provando a rientrare. La Groupama-FDJ cerca di chiudere subito poiché questo è un tentativo pericoloso. 14.12 Stanno provando ad attaccare uomini importanti come Asgreen, Van Avermaet e Rickaert. 14.10 C’è un po’ di ...

