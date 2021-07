Dieci bandiere in campo. L’Italia con grandi firme e giovani promesse (Di giovedì 1 luglio 2021) Milano, 1 luglio 2021 – Sono nove le bandiere di paesi esteri rappresentate nella prima edizione della Milano San Siro Jumping Cup. Per l’edizione inaugurale del concorso meneghino da fuori confine hanno infatti confermato la presenza in campo cavalieri e amazzoni di Argentina, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Principato di Monaco, Russia e Svizzera. Quest’ultima è la nazione che si presenta con il biglietto da visita molto interessante con Clarissa Crotta, Werner Muff- entrambi ai Giochi Olimpici 2012 di Londra (come titolare lui e riserva lei) e Niklaus Rutschi, cavaliere che nella stagione 2019 – l’ultima se si considera lo stop per la ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 luglio 2021) Milano, 1 luglio 2021 – Sono nove ledi paesi esteri rappresentate nella prima edizione della Milano San Siro Jumping Cup. Per l’edizione inaugurale del concorso meneghino da fuori confine hanno infatti confermato la presenza incavalieri e amazzoni di Argentina, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Principato di Monaco, Russia e Svizzera. Quest’ultima è la nazione che si presenta con il biglietto da visita molto interessante con Clarissa Crotta, Werner Muff- entrambi ai Giochi Olimpici 2012 di Londra (come titolare lui e riserva lei) e Niklaus Rutschi, cavaliere che nella stagione 2019 – l’ultima se si considera lo stop per la ...

Advertising

Jammasrl : #Ippica #ippodromo #sansiro #snai Milano San Siro Jumping Cup all’Ippodromo Snai: dieci bandiere in campo, l’Italia… - ElizabethRavag1 : RT @Signorasinasce: Finte #onlus per #immigrati truffavano per #milioni di euro: dieci condanne . I buonisti del caxxo intascavano fior di… - raffaellamucci1 : RT @Signorasinasce: Finte #onlus per #immigrati truffavano per #milioni di euro: dieci condanne . I buonisti del caxxo intascavano fior di… - Ariel2575 : RT @Signorasinasce: Finte #onlus per #immigrati truffavano per #milioni di euro: dieci condanne . I buonisti del caxxo intascavano fior di… - anticorrotti : RT @Signorasinasce: Finte #onlus per #immigrati truffavano per #milioni di euro: dieci condanne . I buonisti del caxxo intascavano fior di… -