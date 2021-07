Dice addio al calcio Giaccherini, eroe di Italia-Belgio del 2016 (Di giovedì 1 luglio 2021) AGI - Alla vigilia del quarto di finale Italia-Belgio, si ritira dal calcio giocato Emanuele Giaccherini, l'eroe dell'ultima sfida agli Europei del 2016. Fu grazie al suo gol nel primo tempo e al raddoppio di Pellè nel finale che gli Azzurri, guidati allora da Antonio Conte, riuscirono a battere i belga nella prima partita della scorsa competizione continentale. La mezzala tascabile che ha vestito nel corso della sua carriera in Serie A le maglie di Cesena, Juventus, Bologna, Napoli e Chievo ha annunciato la sua decisione durante un'intervista a 'L'Arena': "Ho deciso: volto pagina. ... Leggi su agi (Di giovedì 1 luglio 2021) AGI - Alla vigilia del quarto di finale, si ritira dalgiocato Emanuele, l'dell'ultima sfida agli Europei del. Fu grazie al suo gol nel primo tempo e al raddoppio di Pellè nel finale che gli Azzurri, guidati allora da Antonio Conte, riuscirono a battere i belga nella prima partita della scorsa competizione continentale. La mezzala tascabile che ha vestito nel corso della sua carriera in Serie A le maglie di Cesena, Juventus, Bologna, Napoli e Chievo ha annunciato la sua decisione durante un'intervista a 'L'Arena': "Ho deciso: volto pagina. ...

Advertising

marcoconterio : ???? Kevin #Strootman oggi dice addio all'#OM: è atteso per le visite mediche col #Cagliari, prestito di 1+1, il… - GauthierT : RT @marcoconterio: ???? Kevin #Strootman oggi dice addio all'#OM: è atteso per le visite mediche col #Cagliari, prestito di 1+1, il #TeamOM h… - SerieBNewsCom : ???? L'ultimo #Italia-#Belgio, lo ha deciso lui ???? ?? #Giaccherini dice addio al calcio giocato. Chi sarà decisivo do… - matrallu : RT @bball_evo: LBA ???? - Per dovere di cronaca, ma lo si sapeva da tanto tempo: Kevin Punter dice addio all'Olimpia Milano, niente di fatto… - MilanPress_it : Anche Francesca Vitale dice addio al Milan ?? -