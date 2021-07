Diana Dieppa | la stilista colombiana che porta il made in Italy nel mondo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 luglio 2021) È appena stata in Cina come invitata speciale per la Chengdu Design Week, e sarà ancora sui palchi a Miami per la sua prima sfilata in Nord Americana.spinta da passione, talento, disciplina, autenticità e un forte impegno nel cercare di valorizzare la femminilità della donna con i suoi abitiinha conquistato il gentil sesso internazionale. La griffeche prende il nome dallaè frutto di un percorso tra la Colombia, della quale è originaria, e Roma che è diventata sinonimo della sua ispirazione e passione. Si rivolge a una ...