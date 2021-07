Desaparecidos | definitive condanne in Italia per 3 militari cileni

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - Diventanoleall'ergastolo per omicidio plurimo nei confronti di trecondannati nel 2019 a Roma per gli omicidi commessi all'epoca della dittatura di Pinochet nei confronti di cittadini '' di originena. Si tratta del colonnello Rafael Francisco Ahumada Valderrama, il sottufficiale Orlando Vasquez Moreno e il brigadiere Manuel Vasquez Chahuan, condannati nel luglio 2019 dalla Prima corte d'Assise di Appello all'ergastolo per omicidio plurimo aggravato insieme con altre 21 esponenti delle giunte ...