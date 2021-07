Denudati, picchiati e insultati: al carcere di Melfi come a Santa Maria Capua Vetere (Di giovedì 1 luglio 2021) Gli episodi nella notte tra il 16 ed il 17 marzo 2020, ma le immagini risultano inutilizzabili. L’avvocata Simona Filippi, dell’Associazione Antigone, si è opposta alla richiesta di archiviazione dell’esposto Detenuti del carcere di Melfi legati con le fascette ai polsi, Denudati, inginocchiati e messi con la faccia a terra o rivolta al muro. A quel punto schiaffi, umiliazioni e manganellate da parte di un gruppo consistente di agenti penitenziari che, secondo le testimonianze, apparterrebbero ai Gom. Le immagini delle telecamere risultano inutilizzabili Le telecamere di video sorveglianza del carcere di ... Leggi su cityroma (Di giovedì 1 luglio 2021) Gli episodi nella notte tra il 16 ed il 17 marzo 2020, ma le immagini risultano inutilizzabili. L’avvocata Simona Filippi, dell’Associazione Antigone, si è opposta alla richiesta di archiviazione dell’esposto Detenuti deldilegati con le fascette ai polsi,, inginocchiati e messi con la faccia a terra o rivolta al muro. A quel punto schiaffi, umiliazioni e manganellate da parte di un gruppo consistente di agenti penitenziari che, secondo le testimonianze, apparterrebbero ai Gom. Le immagini delle telecamere risultano inutilizzabili Le telecamere di video sorveglianza deldi ...

