Decreto Sostegni bis, Casa (M5S): “Il governo sblocchi assunzioni per i docenti di sostegno” (Di giovedì 1 luglio 2021) “Mancano appena due mesi a settembre e il tempo per iniziare l’anno scolastico con docenti di sostegno di ruolo ormai stringe. Lo scorso dicembre, un emendamento a mia prima firma all’ultima legge di bilancio ha introdotto la possibilità, attraverso procedure semplificate, di immettere in ruolo tutti coloro che hanno un titolo di specializzazione". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 1 luglio 2021) “Mancano appena due mesi a settembre e il tempo per iniziare l’anno scolastico condidi ruolo ormai stringe. Lo scorso dicembre, un emendamento a mia prima firma all’ultima legge di bilancio ha introdotto la possibilità, attraverso procedure semplificate, di immettere in ruolo tutti coloro che hanno un titolo di specializzazione". L'articolo .

