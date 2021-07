Decreto Lavoro in Gazzetta: licenziamenti, cartelle, Cashback. Tutte le misure (Di giovedì 1 luglio 2021) Dopo il comunicato stampa che ha fatto seguito all'approvazione del Decreto - legge, questo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 155 del 30 giugno 2021. Leggi anche 'Aiuti ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 1 luglio 2021) Dopo il comunicato stampa che ha fatto seguito all'approvazione del- legge, questo è stato pubblicato nellaUfficiale Serie Generale n. 155 del 30 giugno 2021. Leggi anche 'Aiuti ...

Advertising

sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, giovedì #1luglio: via libera del #Cdm al decreto legge su #fisco e… - MediasetTgcom24 : Governo, via libera del Consiglio dei ministri al decreto Lavoro #lavoro - MinLavoro : #Edilizia: Ministro @AndreaOrlandosp firma decreto per verifica congruità manodopera appalti e subappalti ??… - UnimpresaChieti : RT @PuntoSicuro: I quesiti sul decreto 81: l’obbligo di DPI per il datore di lavoro #DatoreLavoro #DPI #SicurezzaLavoro #Decreto81 https://… - Tranviereincaz1 : RT @PivaEdoardo: Il cashback si ferma solo 6 mesi (per ora). Sospeso per il secondo semestre 2021, dovrebbe ripartire dal primo gennaio 202… -