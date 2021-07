Death Stranding Director’s Cut, Kojima sta preparando un nuovo trailer, forse per l’evento PS5 – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 1 luglio 2021) Il fatto che Hideo Kojima stia ultimando un nuovo trailer per Death Stranding Director’s Cut per PS5, secondo molti è la prova dell’imminenza dell’evento PlayStation.. Il fatto che Hideo Kojima stia ultimando un nuovo trailer per Death Stranding Director’s Cut per PS5, secondo molti è la prova dell’imminenza dell’evento PlayStation. Negli ultimi due giorni Kojima ha pubblicato dei tweet in cui parla dell’editing del suddetto ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 1 luglio 2021) Il fatto che Hideostia ultimando unperCut per PS5, secondo molti è la prova dell’imminenza delPlayStation.. Il fatto che Hideostia ultimando unperCut per PS5, secondo molti è la prova dell’imminenza delPlayStation. Negli ultimi due giorniha pubblicato dei tweet in cui parla dell’editing del suddetto ...

Ultime Notizie dalla rete : Death Stranding Ghost of Tsushima: L'ESRB classifica la Director's Cut per PS4 e PS5 ... alcuni sviluppatori hanno proposto delle versioni che si differenziano da quelle originariamente presente sul mercato, proprio com'è successo nei giorni precedenti con l'annuncio di Death Stranding ...

Ghost of Tsushima: Director's Cut in arrivo su PS4 e PS5 Anche se PlayStation Studios non ha tenuto un proprio evento durante l'E3 o al Summer Game Fest, l'azienda aveva comunque in serbo alcune sorprese. Tra queste, c'è stato l'annuncio di Death Stranding : Director's Cut, ma sembra che il gioco di Kojima Production non sia l'unico ad arrivare su PlayStation 5. L'ESRB ha valutato quello che viene semplicemente chiamato Ghost of Tsushima:...

Hideo Kojima lavora ad un gioco horror in esclusiva: i dettagli Hideo Kojima in questi giorni è sempre più oggetto di discussione da parte dei videogiocatori di tutto il mondo, che muoiono dalla voglia di sapere quale sorprese lo sviluppatore e scrittore ...

