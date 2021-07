Dead Space 4: il titolo sarà mostrato all’EA Play Live? (Di giovedì 1 luglio 2021) Di recente è emerso un indizio che sembrerebbe preannunciare l’arrivo di un presunto Dead Space 4, il titolo sarà mostrato all’EA Play Live? La speculazione che un nuovo gioco di Dead Space potrebbe essere in fase di sviluppo si è accesa questa settimana, quando il canale YouTube ufficiale di Dead Space ha cambiato l’immagine del profilo per la prima volta in quasi un decennio. Lo scambio del logo di Dead Space 3 con un’immagine più generica del ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 1 luglio 2021) Di recente è emerso un indizio che sembrerebbe preannunciare l’arrivo di un presunto4, il? La speculazione che un nuovo gioco dipotrebbe essere in fase di sviluppo si è accesa questa settimana, quando il canale YouTube ufficiale diha cambiato l’immagine del profilo per la prima volta in quasi un decennio. Lo scambio del logo di3 con un’immagine più generica del ...

