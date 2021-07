De Bruyne e Hazard non si sono allenati con la squadra: solo palestra (Di giovedì 1 luglio 2021) Il recupero è ancora lontano per Kevin De Bruyne ed Eden Hazard. Nessuno dei due infatti oggi si è allenato stamattina con il resto della squadra, in vista della sfida di domani con l’Italia valida per i quarti di finale degli Europei. Stando a quanto riporta l’emittente belga RTL i due hanno svolto soltanto un lavoro in palestra. Alle 19:45 il ct Roberto Martinez potrà fornire ulteriori aggiornamenti sulle condizioni dei due calciatori in conferenza stampa. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 luglio 2021) Il recupero è ancora lontano per Kevin Deed Eden. Nessuno dei due infatti oggi si è allenato stamattina con il resto della, in vista della sfida di domani con l’Italia valida per i quarti di finale degli Europei. Stando a quanto riporta l’emittente belga RTL i due hanno svolto soltanto un lavoro in. Alle 19:45 il ct Roberto Martinez potrà fornire ulteriori aggiornamenti sulle condizioni dei due calciatori in conferenza stampa. L'articolo ilNapolista.

Advertising

sportmediaset : Belgio, per Hazard e De Bruyne ancora niente allenamento. #ItaliaBelgio #SportMediaset - angelomangiante : Bollettino medico Belgio. #Euro2020 De Bruyne leggera distorsione alla caviglia nessun legamento interessato Haza… - idieforcalum : ma hazard e de bruyne quindi come stanno? - napolista : Lo riferisce l’emittente belga RTL ed è stata ripresa da vari media europei. In queste condizioni la loro presenza… - _SiGonfiaLaRete : Verso #ItaliaBelgio, Martinez fa pretattica con de Bruyne e Hazard. Verso la conferma il terzetto di centrocampo az… -