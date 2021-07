DAZN si prende anche l’Europa League (co-esclusiva con Sky) (Di giovedì 1 luglio 2021) Europa League DAZN allarga i propri orizzonti alle coppe europee. La piattaforma streaming, che come è noto garantirà dalla prossima stagione l’intero campionato di Serie A, trasmetterà (in co-esclusiva con Sky) tutta l’Europa League, dalla fase a gironi fino alla finale, e il meglio della Conference League nel triennio 2021/2024. Le partite di coppa del giovedì, che vedranno impegnate quest’anno le italiane Napoli e Lazio nell’ex Coppa Uefa, insieme al meglio della nuova competizione della Uefa, alla quale prenderà parte la Roma, andranno dunque ad arricchire ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 1 luglio 2021) Europaallarga i propri orizzonti alle coppe europee. La piattaforma streaming, che come è noto garantirà dalla prossima stagione l’intero campionato di Serie A, trasmetterà (in co-con Sky) tutta, dalla fase a gironi fino alla finale, e il meglio della Conferencenel triennio 2021/2024. Le partite di coppa del giovedì, che vedranno impegnate quest’anno le italiane Napoli e Lazio nell’ex Coppa Uefa, insieme al meglio della nuova competizione della Uefa, alla qualerà parte la Roma, andranno dunque ad arricchire ...

