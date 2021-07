Dayane Mello | dopo il GF Vip ha deciso di trovarsi un nuovo lavoro – VIDEO

Leggi su inews24

(Di giovedì 1 luglio 2021) La modellasembrerebbe averdi voler archiviare la sua esperienza al GF Vip. Se da un lato continua a fare la modella, dall’altro avrebbedi intraprendere una nuova avventura professionale. L’esperienza al GF Vip diè stata molto travagliata, ma non per l’incontro inaspettato con il suo ex Mario L'articolo proviene da Inews.it.