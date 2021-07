Dalle opere pubbliche alle quote rosa: confronto al femminile alla convention Alis (Di giovedì 1 luglio 2021) “L’Europa ha fatto un salto in avanti con il Covid, che ha scosso le coscienze, con un finanziamento di 1824 miliardi di euro. Non basta ora però soltanto presentare il Pnrr ma occorre realizzare le opere. La Grimaldi è stata una delle aziende che ha precorso i tempi sul green e la sostenibilità ma dobbiamo anche sostenere quelle aziende più piccole che non ce l’hanno fatta. E poi bisogna fare le riforme”. Ad affermarlo è Alessandra Moretti, deputata Commissione ENVI Parlamento Europeo, intervenendo alla Tavola rotonda sul tema “Empowerment femminile nel nuovo mondo del lavoro”, moderata da Bruno Vespa all’interno della ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 luglio 2021) “L’Europa ha fatto un salto in avanti con il Covid, che ha scosso le coscienze, con un finanziamento di 1824 miliardi di euro. Non basta ora però soltanto presentare il Pnrr ma occorre realizzare le. La Grimaldi è stata una delle aziende che ha precorso i tempi sul green e la sostenibilità ma dobbiamo anche sostenere quelle aziende più piccole che non ce l’hanno fatta. E poi bisogna fare le riforme”. Ad affermarlo è Alessandra Moretti, deputata Commissione ENVI Parlamento Europeo, intervenendoTavola rotonda sul tema “Empowermentnel nuovo mondo del lavoro”, moderata da Bruno Vespa all’interno della ...

