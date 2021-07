Da oggi il Cashback è sospeso. Viaggio tra i «traditi» del bonus: «A gioire saranno gli evasori» (Di giovedì 1 luglio 2021) «Sembra l’ultimo dell’anno»: scriveva così, ieri sera, un utente sui tanti gruppi Facebook nati in questi mesi per confrontarsi sul Cashback, incentivo fortemente voluto dal governo Conte per combattere l’evasione fiscale. Fino a ieri, 30 giugno, infatti, era possibile pagare con carta di credito o bancomat ottenendo il 10 per cento di rimborso su ogni spesa effettuata (ma fino a un massimo di 150 euro, che verranno accreditati entro luglio). Da oggi, invece, il Cashback è ufficialmente sospeso. Si ripartirà, forse, da gennaio 2022. Per i prossimi mesi stop ai rimborsi, il governo vuole risparmiare. Sono migliaia gli ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 luglio 2021) «Sembra l’ultimo dell’anno»: scriveva così, ieri sera, un utente sui tanti gruppi Facebook nati in questi mesi per confrontarsi sul, incentivo fortemente voluto dal governo Conte per combattere l’evasione fiscale. Fino a ieri, 30 giugno, infatti, era possibile pagare con carta di credito o bancomat ottenendo il 10 per cento di rimborso su ogni spesa effettuata (ma fino a un massimo di 150 euro, che verranno accreditati entro luglio). Da, invece, ilè ufficialmente. Si ripartirà, forse, da gennaio 2022. Per i prossimi mesi stop ai rimborsi, il governo vuole risparmiare. Sono migliaia gli ...

Advertising

fattoquotidiano : Promosso dal governo Conte-2 tra non poche polemiche lo scorso 8 dicembre, il cashback termina oggi la sua breve es… - isabellarauti : A gennaio @FratellidItalia presentò una mozione poi discussa ad aprile e respinta per abolizione #cashback, oggi il… - sissiisissi2 : RT @spighissimo: Dalla relazione di Draghi per giustificare l'abolizione del cashback: 'Anche se non esistono a tutt'oggi dati specifici a… - carmen_distaso : RT @spighissimo: Draghi sul cashback: 'Anche se non esistono a tutt'oggi dati specifici a riguardo'...e poi scrive un pippone della Madonna… - 1603ina : RT @lvoir: #cashback Per il concorso che si è concluso oggi, il governo pensa di differire il pagamento dei rimborsi da 150 euro e dei 1.5… -