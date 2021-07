Da Bergamo a Dusseldorf, quattro voli settimanali per Eurowings (Di giovedì 1 luglio 2021) Dal 31 ottobre 2021, in coincidenza con l’entrata in vigore dell’orario invernale 2021/2022, la compagnia aerea Eurowings del Gruppo Lufthansa inizierà a operare all’Aeroporto di Milano Bergamo collegando Dusseldorf con quattro voli settimanali. Si tratta di una nuova destinazione, che verrà raggiunta nei giorni di lunedì, giovedì, venerdì e domenica con un aeromobile Airbus A320. Da febbraio 2022 la rotta prevede sei frequenze settimanali. I voli sono già in vendita sulla piattaforma di prenotazione di Eurowings, oltre che sul sito web ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 1 luglio 2021) Dal 31 ottobre 2021, in coincidenza con l’entrata in vigore dell’orario invernale 2021/2022, la compagnia aereadel Gruppo Lufthansa inizierà a operare all’Aeroporto di Milanocollegandocon. Si tratta di una nuova destinazione, che verrà raggiunta nei giorni di lunedì, giovedì, venerdì e domenica con un aeromobile Airbus A320. Da febbraio 2022 la rotta prevede sei frequenze. Isono già in vendita sulla piattaforma di prenotazione di, oltre che sul sito web ...

Advertising

MilanBergamoBGY : “Accogliamo con viva soddisfazione la scelta di Eurowings di operare dall’aeroporto di Milano Bergamo verso una del… - MilanBergamoBGY : Nuova rotta da Milano Bergamo per Dusseldorf di Eurowings Dal 31/10/21, in coincidenza con l’entrata in vigore dell… - ValserianaNews : Dal 31 ottobre dall'aeroporto di Bergamo sarà possibile raggiungere Dusseldorf a bordo degli aerei della compagnia… - webecodibergamo : Da ottobre - italiavola : Nuova rotta da Milano Bergamo per Dusseldorf di Eurowings -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo Dusseldorf Orio al Serio - Dusseldorf: la nuova rotta della compagnia Eurowings ...viva soddisfazione la scelta di Eurowings di operare dall'aeroporto di Milano Bergamo verso una delle destinazioni di maggiore riferimento per gli interessi economici presenti nell'area di Dusseldorf ...

Nuova rotta da Orio per Dusseldorf di Eurowings ... in coincidenza con l'entrata in vigore dell'orario invernale 2021/2022, la compagnia aerea Eurowings del Gruppo Lufthansa inizierà a operare all'aeroporto di Orio al Serio collegando Dusseldorf con ...

Nuova rotta dall'aeroporto di Bergamo per Dusseldorf Valseriana News Orio al Serio-Dusseldorf: la nuova rotta della compagnia Eurowings Inizierà a operare dal 31 ottobre 2021. Quattro voli settimanali, che diventeranno sei da febbraio dell’anno prossimo ...

Nuova rotta da Orio per Dusseldorf di Eurowings Dal 31 ottobre, in coincidenza con l’entrata in vigore dell’orario invernale 2021/2022, la compagnia aerea Eurowings del Gruppo Lufthansa inizierà a operare all’aeroporto di Orio al Serio collegando D ...

...viva soddisfazione la scelta di Eurowings di operare dall'aeroporto di Milanoverso una delle destinazioni di maggiore riferimento per gli interessi economici presenti nell'area di...... in coincidenza con l'entrata in vigore dell'orario invernale 2021/2022, la compagnia aerea Eurowings del Gruppo Lufthansa inizierà a operare all'aeroporto di Orio al Serio collegandocon ...Inizierà a operare dal 31 ottobre 2021. Quattro voli settimanali, che diventeranno sei da febbraio dell’anno prossimo ...Dal 31 ottobre, in coincidenza con l’entrata in vigore dell’orario invernale 2021/2022, la compagnia aerea Eurowings del Gruppo Lufthansa inizierà a operare all’aeroporto di Orio al Serio collegando D ...