CureVac sotto pressione su risultati deludenti vaccino anti Covid-19

(Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) – Si muove al ribasso il titoloNv che cede il 6,51% dopo che il produttore di farmaci tedesco ha dichiarato che i dati dei test finali hanno mostrato che il suo candidatocontro il-19 risultaefficace solo per il 48% nel prevenire la malattia. L’analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista diNv più pronunciata rispetto all’andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo scenario di medio periodo diNv ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia ...

CharlesLydgate : ••• Gli spaccatori di capelli del #Twitter 'ndo stanno? Ieri esce la notizia che il vaccino Curevac (Germania) ha… -

sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti ... il 27,4% di quelle originariamente previste: anche non considerando il vaccino di CureVac che non ...
I risultati finali della sperimentazione, marginalmente migliori dei dati preliminari che indicavano una protezione del 47% da forme sintomatiche di ...