Covid, riparte il turismo: da oggi al via il Green Pass europeo (Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) – A tre mesi e mezzo dal primo annuncio di Bruxelles, da oggi entra ufficialmente in vigore il Certificato Digitale europeo Covid, il cosiddetto ‘Green Pass’. Il documento dotato di QR code, in formato cartaceo o digitale, consentirà ai cittadini dell’Unione europea di varcare i confini nazionali senza essere soggetti a restrizioni. Una ritrovata libertà che consentirà non solo di viaggiare ma anche di accedere in sicurezza a locali ed eventi. Bruxelles ha, infatti, rivolto un invito agli Stati membri affinché trovino un accordo per utilizzare il Green Pass per ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) – A tre mesi e mezzo dal primo annuncio di Bruxelles, daentra ufficialmente in vigore il Certificato Digitale, il cosiddetto ‘’. Il documento dotato di QR code, in formato cartaceo o digitale, consentirà ai cittadini dell’Unione europea di varcare i confini nazionali senza essere soggetti a restrizioni. Una ritrovata libertà che consentirà non solo di viaggiare ma anche di accedere in sicurezza a locali ed eventi. Bruxelles ha, infatti, rivolto un invito agli Stati membri affinché trovino un accordo per utilizzare ilper ...

