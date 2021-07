Covid, Oms: “Dopo il calo delle ultime settimane, in Europa casi Covid in aumento del 10% per viaggi e allentamento restrizioni” (Di giovedì 1 luglio 2021) Il direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’Europa, Hans Kluge, ha dichiarato in una conferenza stampa online che il numero di casi di Covid è di nuovo in aumento Dopo oltre due mesi di calo. “La scorsa settimana, il numero di casi è aumentato del 10% a causa di un aumento di viaggi, assembramenti e allentamento delle restrizioni“, ha detto il direttore regionale dell’Oms. A preoccupare è anche la circolazione della variante Delta che entro la fine di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Il direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’, Hans Kluge, ha dichiarato in una conferenza stampa online che il numero didiè di nuovo inoltre due mesi di. “La scorsa settimana, il numero diè aumentato del 10% a causa di undi, assembramenti e“, ha detto il direttore regionale dell’Oms. A preoccupare è anche la circolazione della variante Delta che entro la fine di ...

Agenzia_Ansa : L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato i casi di Covid-19 in Europa hanno ricominciato ad aumentare d… - MediasetTgcom24 : Covid, Oms Europa: casi in aumento del 10%, rischio di una nuova ondata #oms - UOLNoticias : OMS cita Eurocopa e alerta para risco de 3ª onda de covid-19 na Europa - Meie46562069 : RT @ImolaOggi: L'establishment ha già deciso. Oms: in autunno nuova ondata di Covid in Europa - MDX_0x0 : RT @Gengiskan73: Eccoli: si sono riuniti ed hanno deciso -