Covid: Oms, casi tornano a crescere in Europa, rischio nuova ondata (Di giovedì 1 luglio 2021) Ginevra, 1 lug. (Adnkronos Salute) - nuova ondata di coronavirus in Europa, dove dopo dieci settimane di casi in calo tornano ad aumentare i contagi. L'allarme arriva dal direttore dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per l'Europa, Hans Kluge, che ha parlato di una "nuova ondata nella regione europea a meno che non rimaniamo disciplinati". Sotto accusa è la variante Delta, ma anche un aumento dei contatti, dei viaggi e l'allentamento delle restrizioni. Analizzando i vari Paesi, l'Oms cita il caso del Portogallo, che ha registrato ieri il numero ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Ginevra, 1 lug. (Adnkronos Salute) -di coronavirus in, dove dopo dieci settimane diin caload aumentare i contagi. L'allarme arriva dal direttore dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per l', Hans Kluge, che ha parlato di una "nella regione europea a meno che non rimaniamo disciplinati". Sotto accusa è la variante Delta, ma anche un aumento dei contatti, dei viaggi e l'allentamento delle restrizioni. Analizzando i vari Paesi, l'Oms cita il caso del Portogallo, che ha registrato ieri il numero ...

