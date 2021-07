Covid oggi Veneto, 55 contagi e 1 morto: bollettino 1 luglio (Di giovedì 1 luglio 2021) Sono 55 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 1 luglio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile sulla regione. Da ieri registrato 1 morto, che porta a 11.616 il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza Covid-19. Gli attuali positivi sono 4.574 (-1), mentre i dimessi/guariti sono 409.288 (+55). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 luglio 2021) Sono 55 ida coronavirus in, 1, secondo i dati deldella Protezione Civile sulla regione. Da ieri registrato 1, che porta a 11.616 il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza-19. Gli attuali positivi sono 4.574 (-1), mentre i dimessi/guariti sono 409.288 (+55). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

