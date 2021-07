Covid oggi Sardegna, 10 contagi: bollettino 1 luglio (Di giovedì 1 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono 10 i nuovi contagi di coronavirus in Sardegna secondo i dati del bollettino di oggi, 1 luglio. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 2.890 tamponi. Aumentano i pazienti ricoverati, che salgono a 43 (+7 rispetto all'ultimo bollettino), 2 in terapia intensiva (-1). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.270 , 11 quelle in più guarite. Sul territorio, dei 57.246 casi positivi complessivamente accertati, 15.002 (+6) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.698 (+1) nel Sud Sardegna, 5.166 (+1) a ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono 10 i nuovidi coronavirus insecondo i dati deldi, 1. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 2.890 tamponi. Aumentano i pazienti ricoverati, che salgono a 43 (+7 rispetto all'ultimo), 2 in terapia intensiva (-1). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.270 , 11 quelle in più guarite. Sul territorio, dei 57.246 casi positivi complessivamente accertati, 15.002 (+6) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.698 (+1) nel Sud, 5.166 (+1) a ...

