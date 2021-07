Covid oggi Puglia, 40 contagi: bollettino 1 luglio (Di giovedì 1 luglio 2021) Bari, 1 lug. (Adnkronos) - Sono 40 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 1 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri non sono stati registrati morti. Ancora in aumento, ma contenuto, i guariti e pertanto calano non di tanto gli attuali positivi. Sostanzialmente stabili i ricoverati. Come si può osservare nel bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla regione, sulla base delle informazioni del dipartimento promozione della salute, su 6.204 tamponi. I casi attualmente positivi sono 2.727 mentre ieri erano 2.938 (-211). I ricoverati sono 130 mentre ieri erano ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Bari, 1 lug. (Adnkronos) - Sono 40 ida coronavirus in, 1, secondo i dati deldella regione. Da ieri non sono stati registrati morti. Ancora in aumento, ma contenuto, i guariti e pertanto calano non di tanto gli attuali positivi. Sostanzialmente stabili i ricoverati. Come si può osservare nelepidemiologico quotidiano, stilato dalla regione, sulla base delle informazioni del dipartimento promozione della salute, su 6.204 tamponi. I casi attualmente positivi sono 2.727 mentre ieri erano 2.938 (-211). I ricoverati sono 130 mentre ieri erano ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La corsa dell'Europa per salvare l'estate taglia il traguardo. E' tutto pronto per l'esordio del green pass Covid.… - SkyTG24 : Covid, green pass Ue al via da oggi. Bruxelles: 'Si usi pure per concerti e ristoranti' - SkyTG24 : Covid Lombardia, Ats Bergamo: la Valle Seriana è covid-free. DIRETTA - occhio_notizie : Covid in Irpinia, 4 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore | IL BOLLETTINO DI OGGI - lattuga99 : Bollettino di oggi: Casi attuali: 49.358 (-1.083) Deceduti: 127.587 (+21) Guariti: 4.083.843 (+1.941) Totale casi:… -