Covid oggi Marche | 46 contagi | bollettino 1 luglio

Sono 46 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 1 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.962 tamponi: 988 nel percorso nuove diagnosi (di cui 318 screening con percorso Antigenico) e 974 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 4,7%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 46 (7 nella provincia di Macerata, 4 nella provincia di Ancona, 2 nella provincia di Pesaro-Urbino, 4 nella provincia di Fermo, 27 nella provincia di Ascoli Piceno e 2 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (6 casi rilevati), contatti ...

