Covid oggi Lombardia, 136 contagi e 2 morti: bollettino 1 luglio (Di giovedì 1 luglio 2021) Sono 136 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 1 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Nelle ultime 24 ore registrati 2 morti, che portano a 33.782 i decessi dall’inizio della pandemia. Lo rende noto la Regione. I tamponi effettuati sono 35.845, per un totale di 11.624.979, mentre il rapporto positivi/tamponi si attesta allo 0,3%. Scendono sotto quota 50 i ricoveri in terapia intensiva: sono 49 (-2), mentre i ricoverati non in terapia intensiva scendono a 201 (-17). Sono 42 i nuovi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore nella provincia di Milano, di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 luglio 2021) Sono 136 ida coronavirus in, 1, secondo i dati deldella regione. Nelle ultime 24 ore registrati 2, che portano a 33.782 i decessi dall’inizio della pandemia. Lo rende noto la Regione. I tamponi effettuati sono 35.845, per un totale di 11.624.979, mentre il rapporto positivi/tamponi si attesta allo 0,3%. Scendono sotto quota 50 i ricoveri in terapia intensiva: sono 49 (-2), mentre i ricoverati non in terapia intensiva scendono a 201 (-17). Sono 42 i nuovi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore nella provincia di Milano, di ...

